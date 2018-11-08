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США анонсували нові санкції проти Росії через Крим і Донбас

Новини » Політика    08.11.2018 - 20:17
Фото: спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер уточнив, що США ніколи не визнавали і не визнають анексію Криму

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер анонсував введення проти Росії нових санкцій через ситуацію на Донбасі і окупацію Криму. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росСМИ.

"Сьогодні США вводять санкції, нові санкції, мають відношення і до Криму, Донбасу. Про них оголосить міністерство фінансів пізніше сьогодні", - сказав він в четвер в ході телефонного брифінгу.

Волкер уточнив, що мова йде про трьох фізичних осіб та дев'яти юридичних осіб, які або мали відношення до подій, пов'язаних з окупацією Криму, або до порушень прав людини в Криму чи на Донбасі.

Він нагадав, що США ніколи не визнавали і не визнають анексію Криму. Також він заявив, що Вашингтон зберігає санкції, щоб сприяти просуванню мінських домовленостей.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Роберт Палладіно повідомив, що влада введуть проти РФ додаткові санкції через застосування хімічної зброї.

Нагадаємо, Держдеп має намір ввести нові санкції проти Росії. Державний департамент Сполучених Штатів має намір ввести нові санкції проти Росії, оскільки не може впевнитися в тому, що Росія дотримується міжнародне законодавство про хімічну зброю після отруєння в Солсбері.

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