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ООН розгляне оновлену резолюцію по Криму у четвер, - МЗС

Новини » Політика    14.11.2018 - 08:47
ООН розгляне оновлену резолюцію по Криму у четвер, - МЗС
Фото: Сергій Кислиця (УНІАН)

Зазначається, що проект документа користується підтримкою широкого кола членів ООН

Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН завтра, 15 листопада, розгляне оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна". Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, він зазначив, що на доручення президента, Україна підготувала проект оновленої "кримської" резолюції.

"У четвер відбудеться її розгляд у профільному, Третьому комітеті Генасамблеї",- зауважив Кислиця і додав, що проект документа користується підтримкою широкого кола членів ООН - від острівних держав до держав Близького Сходу, Азії й Латинської Америки.

Він також розповів, що документ має на меті "захист прав і свобод українських громадян, які проживають на окупованому півострові", а також містить вимоги до Росії щодо виконання нею як державою-окупантом зобов’язань за міжнародним правом.

"Після Третього комітету проект резолюції голосуватиметься на пленарному засіданні Генасамблеї. Орієнтовно - в середині грудня. Для його затвердження потрібна проста більшість серед голосуючих держав", - пояснив він.

Як писало РБК-Україна, президент Петро Порошенко доручив дипломатам підготувати нову резолюцію по Криму до чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Порошенко вважає, що новий документ допоможе "зупинити будь-які спекуляції щодо статусу Криму".

Як зазначив у коментарі РБК-Україна голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров (БПП), спекуляції, про які згадав президент, почалися з самого початку незаконної анексії і тривають досі, щоб легітимізувати її результати. За словами політика, спекуляції вибудовуються навколо заяв, що кримчани нібито "самі здійснили свій вибір" і що їх позиція і дії нібито "ґрунтуються на основних принципах міжнародних документів".

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