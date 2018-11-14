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Військова прокуратура передала в суд обвинувачення офіцеру РФ, який брав участь в анексії Криму

Новини » Політика    14.11.2018 - 18:22
Військова прокуратура передала в суд обвинувачення офіцеру РФ, який брав участь в анексії Криму
Ілюстративне фото (GettySmages)

Суд також надав дозвіл на затримання російського військового, а прокуратура оголосила його в розшук

Головна військова прокуратура скеровала до суду обвинувальний акт щодо заступника командуючого військами Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації (РФ), який брав участь в анексії Криму у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу генеральної прокуратури України (ГПУ).

Як встановило слідство, цей офіцер у лютому-березні 2014 року перебував на території Автономної Республіки Крим та брав участь і діях з метою зміни меж території та державного кордону України. 

"Він також сприяв безперешкодному вторгненню російських військовослужбовців для військової окупації території півострова Крим, підбурював військовослужбовців ВМС ЗС України до вчинення державної зради та вчинив пособництво у веденні агресивної війни проти України", - зазначили в ГПУ.

На сьогодні обвинувачений офіцер оголошений у розшук. Також суд надав дозвіл на його затримання та доправлення в суд для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Російського військового звинувачують у злочинах за кількома статтями Кримінального кодексу України: пособництво (ч. 5 ст. 27) та підбурювання (ч. 4 ст. 27); посягання на територіальну цілісність, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110); державна зрада (ч. 1 ст. 111); вчинення злочину групою осіб за передньою змовою (ч. 2 ст. 28); ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 437).

"Санкції статей, інкримінованих йому, передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років",  додали в ГПУ.

Нагадаємо, третій комітет Генеральної Асамблеї ООН завтра, 15 листопада, розгляне оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Раніше президент Петро Порошенко доручив дипломатам підготувати нову резолюцію по Криму до чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН. Порошенко вважає, що новий документ допоможе "зупинити будь-які спекуляції щодо статусу Криму".

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