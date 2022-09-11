Военная помощь Украине. Нуланд назвала главную цель США и союзников

США и союзники продолжают поддерживать Украину, чтобы укрепить позицию за столом переговоров. Это поможет усилить давление на главу Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Война всегда заканчивается дипломатией. Но когда пора садиться за стол и при каких обстоятельствах - решать Украине. Наша задача - помочь Украине вместе с нашими союзниками занять как можно более сильную позицию на этих переговорах, чтобы дать понять Путину, что эту его авантюру нужно обратить вспять", - заявила Нуланд.

Она добавила, что США и другие партнеры Украины продолжают вести переговоры, чтобы нынешнее контрнаступление украинских войск было максимально успешным.

Также Нуланд отметила, что на ноябрьском саммите "Большой двадцатки" в Индонезии нужно, чтобы как можно большее количество мировых лидеров обратили внимание на нарушение Россией международного права и своих обязательств как члена ООН.