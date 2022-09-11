Військова допомога Україні. Нуланд назвала головну мету США і союзників

США і союзники продовжують підтримувати Україну, щоб зміцнити позицію за столом переговорів. Це допоможе посилити тиск на главу Кремля Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).
"Війна завжди закінчується дипломатією. Але коли пора сідати за стіл і за яких обставин - вирішувати Україні. Наше завдання - допомогти Україні разом з нашими союзниками зайняти якомога сильнішу позицію на цих переговорах, щоб дати зрозуміти Путіну, що цю його авантюру потрібно звернути назад", - заявила Нуланд.
Вона додала, що США та інші партнери України продовжують вести переговори, щоб нинішній контрнаступ українських військ був максимально успішним.
Також Нуланд зазначила, що на саміті "Великої двадцятки" у листопаді в Індонезії потрібно, щоб якнайбільше світових лідерів звернули увагу на порушення Росією міжнародного права та своїх зобов'язань як члена ООН.
Нагадаємо, що 8 вересня на американській базі "Рамштайн" в Німеччині пройшло чергове засідання Контактної групи з оборони України. Представники понад 50 країн обговорили військову підтримку України.
Зокрема, США виділили новий пакет військової допомоги на 675 млн доларів.
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