Дания выделила 22 млн евро на укрепление силовых структур Украины
Правительство Дании приняло решение выделить 22 млн евро на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Программа направлена на укрепление силовых структур Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"В настоящее время Украине угрожает наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы. Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость", - говорится в сообщении министра иностранных дел Йеппе Кофода, который накануне посетил линию соприкосновения.
Средства выделяются на новый этап датской Программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. 10,75 млн евро вносит МИД Дании, 11,3 млн - Минобороны Дании.
"Мы должны поддерживать Украину и ее право быть самостоятельной демократической страной. Вот почему сейчас мы усиливаем наш вклад в реформирование украинских сил безопасности. Мы также увеличиваем наш вклад в военную подготовку Украины и нашу помощь в приведении украинских военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО", - прокомментировала министр обороны Дании Трине Брамсен.
Ранее мы писали, что Кулеба оценил, как изменилась ситуация с безопасностью после переговоров с РФ.