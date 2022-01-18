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Військова допомога США. Україна може отримати афганські вертольоти

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Вашингтон, Вівторок 18 січня 2022 11:22
Військова допомога США. Україна може отримати афганські вертольоти Фото: Україна може отримати афганські вертольоти (vpk.name)
Автор: Анастасія Рокитна

США планують направити Україні нову військову допомогу. Американська сторона має намір передати вертольоти Мі-17В5 і Мі-8МТВ, які належали військово-повітряним силам (ВПС) Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Defence Blog.

Україні планують передати п'ять вертольотів Мі-17В5 і один Мі-8МТВ. Першу партію відправлять навесні.

У публікації підкреслюється, що близько 20 вертольотів сімейства Мі-8/Мі-17 афганських ВПС знаходяться за межами країни. Стан цих машин невідомий.

Нагадаємо, Канада направила в Україну загін спецназу через російську ескалацію.

Зазначимо, Данія виділила 22 млн євро на зміцнення силових структур України.

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