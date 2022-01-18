Військова допомога США. Україна може отримати афганські вертольоти
Фото: Україна може отримати афганські вертольоти (vpk.name)
США планують направити Україні нову військову допомогу. Американська сторона має намір передати вертольоти Мі-17В5 і Мі-8МТВ, які належали військово-повітряним силам (ВПС) Афганістану.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Defence Blog.
Україні планують передати п'ять вертольотів Мі-17В5 і один Мі-8МТВ. Першу партію відправлять навесні.
У публікації підкреслюється, що близько 20 вертольотів сімейства Мі-8/Мі-17 афганських ВПС знаходяться за межами країни. Стан цих машин невідомий.