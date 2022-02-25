Военная помощь от Польши: стало известно, что именно передано Украине

Военная помощь Польши для Украины, которая отражает нападение России, предоставляется несколькими пакетами. Так, уже прибыла в нашу страну колонна с боеприпасами, оружием и беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника президента Украины Алексея Арестовича в Facebook.
Отмечается, что в рамках материально-технической помощи украинской армии правительством Польши была утверждена передача:
Также планируют передать ВСУ боеприпасы V категории и кевларовые шлемы V категории:
"Выражена готовность передачи ПТРК Javelin после согласования с США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы нам (в ВС КП незначительное количество этих ПТРК).
Готовы передать 5,56x45 мм автоматов "Grot" - 10 тыс. шт." - говорится в публикации.
Напомним, сегодня ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что соглашения НАТО с Россией больше не работают, поэтому Альянс развертывает дополнительные элементы сил быстрого реагирования на суше, на море и в воздухе. НАТО предоставит Украине системы ПВО и большое количество вооружений.