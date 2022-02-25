В Украину прибыла усиленная помощь из Польши

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter министра иностранных дел Польши Мариуша Блащака.

Министр опубликовал фотографию колонны машин с боеприпасами для украинской армии и написал, что Польша солидарна с Украиной.

Он выразил слова поддержки украинскому народу и осудил российскую агрессию.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев. Мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – подчеркнул министр иностранных дел Мариуш Блащак.