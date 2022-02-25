В Украину прибыла усиленная помощь из Польши
Польша предоставила Украине новую усиленную военную помощь. Границу пересекла целая колонна с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра иностранных дел Польши Мариуша Блащака.
Министр опубликовал фотографию колонны машин с боеприпасами для украинской армии и написал, что Польша солидарна с Украиной.
Он выразил слова поддержки украинскому народу и осудил российскую агрессию.
"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев. Мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – подчеркнул министр иностранных дел Мариуш Блащак.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге, что НАТО продолжит поддерживать Украину оружием, в том числе и ПВО.