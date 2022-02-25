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Військова допомога від Польщі: стало відомо, що саме передано Україні

Автор: Володимир Костирін

Військова допомога Польщі для України, яка відбиває напад Росії, надається кількома пакетами. Так, вже прибула в нашу країну колона з боєприпасами, зброєю і безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника президента України Олексія Арестовича в Facebook.

Зазначається, що в рамках матеріально-технічної допомоги українській армії урядом Польщі була затверджена передача:

  • 60 мм мінометів - 100 штук
  • боєприпасів до них - 1500 штук
  • БПЛА - 8 комплектів

Також планують передати ЗСУ боєприпаси V категорії та кевларові шоломи V категорії:

  • 152 мм кумулятивні боєприпаси - 1770 штук
  • 23 мм боєприпаси до автоматичних знарядь - 25 336 штук
  • 23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних знарядь-5 000 штук (можливо додатково 66 тисяч штук)
  • кевларові бойові шоломи - 42 тисяч штук

"Виражена готовність передачі ПТРК Javelin після узгодження з США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам (в ЗС КП незначна кількість цих ПТРК).

Готові передати 5, 56x45 мм автоматів "Grot" - 10 тис. шт." - йдеться в публікації.

Нагадаємо, сьогодні раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що угоди НАТО з Росією більше не працюють, тому Альянс розгортає додаткові елементи сил швидкого реагування на суші, на морі і в повітрі. НАТО надасть Україні системи ППО і велику кількість озброєнь.

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