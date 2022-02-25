Військова допомога від Польщі: стало відомо, що саме передано Україні

Військова допомога Польщі для України, яка відбиває напад Росії, надається кількома пакетами. Так, вже прибула в нашу країну колона з боєприпасами, зброєю і безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника президента України Олексія Арестовича в Facebook.
Зазначається, що в рамках матеріально-технічної допомоги українській армії урядом Польщі була затверджена передача:
Також планують передати ЗСУ боєприпаси V категорії та кевларові шоломи V категорії:
"Виражена готовність передачі ПТРК Javelin після узгодження з США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам (в ЗС КП незначна кількість цих ПТРК).
Готові передати 5, 56x45 мм автоматів "Grot" - 10 тис. шт." - йдеться в публікації.
Нагадаємо, сьогодні раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що угоди НАТО з Росією більше не працюють, тому Альянс розгортає додаткові елементи сил швидкого реагування на суші, на морі і в повітрі. НАТО надасть Україні системи ППО і велику кількість озброєнь.