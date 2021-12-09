Военная эскалация со стороны России негативно влияет на экономику Украины, - НБУ

Ситуация с военной эскалацией со стороны России может негативно повлиять на экономику Украины. Кроме того, она уже привела к давлению на валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Существенная неопределенность относительно эскалации военного конфликта может быть фактором ухудшения ожиданий и сказываться в отсрочке инвестиционных решений, что будет сдерживать восстановление экономики", - отметил он.

Как сообщил Николайчук, усиление геополитических рисков, связанных с военной агрессией со стороны России, является главным инфляционным фактором.

"Именно из-за этого фактора мы видели снижение цен на украинские активы, мы видели дополнительное давление на валютном рынке. Конечно, что это не способствовало снижению инфляции", - сказал замглавы НБУ.

По его словам, следствием геополитических рисков является сохранение высоких цен на газ на более долгом периоде, чем ожидалось ранее.

"Мировые цены на газ и продовольствие превышают ожидаемые нами уровни и, вероятно, будут оставаться выше в ближайшие месяцы", - отметил Николайчук.

По прогнозу НБУ, снижение цен на газ в Европе ожидается только весной, после завершения отопительного сезона.