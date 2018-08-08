Военкоматы начали подготовку к осеннему призыву

Осенний призыв на военную службу стартует в октябре

В областных и Киевском городском военных комиссариатах стартовала подготовка к призывной кампании, которая начнется в октябре 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

На сегодняшний день военкоматы проводят детальный анализ учетных данных о количественном и качественном составе призывников, которые проживают в каждом районе, и области в целом. Также в военкоматах углубленно изучают потенциальных призывников.

"К работе по изучению личных качеств призывников, особенностями отбора пополнения для режимных частей, порядком проведения бесед и заполнения листков изучения и другими вопросами, привлекаются наиболее опытные работники военных комиссариатов, преподаватели допризывной подготовки учебных заведений и офицеры запаса", - указано в сообщении.

В частности, члены комиссий проводят индивидуальные беседы с призывниками и их родителями или опекунами. Также общаются с представителями администрации предприятия, организации или учебного заведения, где работает или учится призывник.

В случае признания призывника временно негодным для военной службы сроком до 6 месяцев, его направляют на необходимое лечение. Если призывники не могут проходить военную службу по своим религиозным убеждениям, их направят на альтернативную (невоенную) службу.

Напомним, 2 июля 2018 года сотрудники военной прокуратуры совместно с Национальной полицией задержали главного специалиста отдела Гродненского военкомата Черниговской области. Злоумышленник за взятки снимал граждан с воинского учета.