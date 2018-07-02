У Чернігівській області затримали воєнкома, який за хабарі знімав з обліку призовників

Затримали воєнкома після отримання ним 200 доларів від чергового призовника

Співробітники військової прокуратури спільно з Національною поліцією затримали головного спеціаліста відділу Гродненського військкомату Чернігівської області. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Згідно з даними ГПУ, зловмисник за хабарі знімав громадян з військового обліку.

Так, затримали воєнкома безпосередньо після отримання ним 200 доларів від чергового призовника.

"Затримання в порядку ст. 208 КПК України проводилось в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 369-2 КК України безпосередньо під час отримання вказаним працівником військкомату від громадянина неправомірної вигоди в розмірі 200 дол США за вплив на службових осіб Городнянського військового комісаріату Чернігівської області щодо прийняття рішення про виключення особи з військового обліку та видачу військово-облікового документу у виді тимчасового посвідчення замість військового квитка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області затримано співробітника військкомату, який вимагав від призовника грошові кошти за оформлення відстрочки.