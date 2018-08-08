Військкомати розпочали підготовку до осіннього призову

Осінній призов на військову службу стартує у жовтні

В обласних та Київському міському військових комісаріатах стартувала підготовка до призовної кампанії, котра розпочнеться у жовтні 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Сухопутних військ Збройних сил України.

На сьогодні військкомати проводять детальний аналіз облікових даних про кількісний і якісний склад призовників, які проживають у кожному районі, та області в цілому. Також у військкоматах поглиблено вивчають потенційних призовників.

"До роботи з вивчення особистих якостей призовників, особливостями добору поповнення для режимних частин, порядком проведення бесід і заповнення листків вивчення та іншими питаннями, залучаються найбільш досвідчені робітники військових комісаріатів, викладачі допризовної підготовки навчальних закладів та офіцери запасу", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, члени комісій проводять індивідуальні бесіди з призовниками та їх батьками чи опікунами. Також спілкуються з представниками адміністрації підприємства, організації чи навчального закладу, де якому працює чи навчається призовник.

У випадку визнання призовника тимчасово непридатним для військової служби терміном до 6 місяців, його направляють на необхідне лікування. Якщо призовники не можуть проходити військову службу за своїми релігійними переконаннями, їх направлять на альтернативну (невійськову) службу.

Нагадаємо, 2 липня 2018 року співробітники військової прокуратури спільно з Національною поліцією затримали головного спеціаліста відділу Гродненського військкомату Чернігівської області. Зловмисник за хабарі знімав громадян з військового обліку.