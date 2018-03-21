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В Україні збільшили число призовників в рамках весняної кампанії

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 13:55
Фото: призовники (mil.gov.ua)
Фото: призовники (mil.gov.ua)

В Україні навесні на строкову службу призвуть понад 15 тис. осіб

Кабінет міністрів України затвердив кількість призовників, яких призовуть на строкову військову службу в рамках весняної кампанії, - 15 190 осіб. Відповідне рішення уряду є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, на строкову службу до Збройних сил призовуть 8 990 осіб, до Державної служби спеціального транспорту - 1 000 осіб, до Національної гвардії - 4 000 осіб, до Держприкордонслужби - 1 200 осіб. Всього на пов'язані в весняною кампанією витрати спрямують майже 55 млн гривень - з розрахунку по 3,6 тис. гривень на призовника. З них 3 524 гривні складе грошова допомога строковику.

Відзначимо, в ході минулої призовної кампанії комісаріати направили до військ 12 460 осіб.
 

 

Фото: розпорядження про призов на військову службу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрактники в українській армії складають більше 80%. Крім того, за даними Генштабу, Збройні сили налічують 140 тис. резервістів. На даний час в українській армії на контрактній основі служать більше 168 тис. військових, у тому числі понад 48 тис. офіцерів.

 

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Теги: Кабінет Міністрів України, Збройні сили України, військові, Призов в армію
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