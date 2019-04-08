В военкомате рассказали, сколько киевлян весной призовут в армию

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидается призыв 780 мужчин в Киеве

В Киеве в течение апреля-июня 2019 года на срочную службу призовут 780 мужчин. Об этом на брифинге сообщил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергей Клявлин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Отмечается, что больше всего призывников будут служить в Вооруженных силах - 423. В Нацгвардии - 190, в Государственной пограничной службе - 147, в Государственной специальной службе транспорта - 20.

Напомним, весенний призыв на срочную военную службу стартовал в прошлый понедельник, 1 апреля 2019 года.

На военную службу в ряды Вооруженных сил Украины будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Ранее сообщалось, что в течение весеннего призыва планируют призвать 18 752 человека. Из этого количества 9 тыс. призывников поступят в Вооруженные силы Украины, 600 - в Государственную спецслужбу транспорта 5152 - в Национальную гвардию, 4 000 - в Государственную пограничную службу.

Напомним, осенью 2018 года на срочную службу призвали почти 18 тысяч человек.