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У військкоматі розповіли, скількох киян навесні призвуть до армії

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 15:21
У військкоматі розповіли, скількох киян навесні призвуть до армії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується призов 780 чоловіків у Києві

У Києві протягом квітня-червня 2019 року на строкову службу призвуть 780 чоловіків. Про це на брифінгу повідомив військовий комісар Київського міського військового комісаріату Сергій Клявлін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Зазначається, що найбільше призовників служитимуть у Збройних силах - 423. У Нацгвардії - 190, у Державній прикордонній службі - 147, у Державній спеціальній службі транспорту - 20. 

Нагадаємо, весняний призов на строкову військову службу стартував у минулий понеділок, 1 квітня 2019 року. 

На військову службу до лав Збройних сил України призиватимуться придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Раніше повідомлялося, що протягом весняного призову планують призвати 18 752 людини. З цієї кількості 9 тис. призовників надійдуть до Збройних сил України, 600 - в Державну спецслужбу транспорту 5152 - в Національну гвардію, 4 000 - в Державну прикордонну службу.

Нагадаємо, восени 2018 року на строкову службу призвали майже 18 тисяч осіб.

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