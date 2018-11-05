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Военкомат Киева проверяет работодателей на соблюдение трудовых прав призывников

Новости » Общество    05.11.2018 - 16:06
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

На частных предприятиях участились случаи увольнения призывников "задним числом"

Военный комиссариат Киева проведет проверки работодателей, чьи работники служат или будут служить в армии, на соблюдение трудовых прав призывников. Об этом во время брифинга сообщил военный комиссар Киевского военкомата Сергей Клявлин, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, военкомат должен выявить случаи увольнения работников предприятий в период, когда они служат в армии.

"Бывают случаи, когда призывников, которые получают повестку на призыв для прохождения срочной службы, работодатели увольняют задним числом для того, чтобы не сохранять за призывником рабочее место, выплачивать ему среднестатистическую зарплату", - сказал комиссар.

По его словам, чаще всего такая ситуация возникает на частных предприятиях. Клявлин добавил, что Киевским военкоматом уже проводится соответствующая проверка работодателей на соблюдение трудовых прав призывников.

"По результатам проверки будут обнародованы названия таких предприятий", - добавил Клявлин.

Напомним, по словам Клявлина, призывная кампания в Киеве находится на грани срыва - по состоянию на начало ноября призвано менее 40%. По состоянию на сегодня, не появились до призывных участков 23 424 мужчины

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