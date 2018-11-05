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Військкомат Києва перевіряє роботодавців на дотримання трудових прав призовників

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 16:06
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На приватних підприємствах почастішали випадки звільнення призовників "заднім числом"

Військовий комісаріат Києва проведе перевірки роботодавців, чиї працівники служать чи служитимуть в армії, на дотримання трудових прав призовників. Про це  під час брифінгу повідомив військовий комісар Київського військкомату Сергій Клявлін, передає кореспондент РБК-Україна

Зокрема, військкомат має виявити випадки звільнення працівників підприємств у період, коли вони служать в армії.

"Трапляються випадки, коли призовників, які отримують повістку на призов для проходження строкової служби, роботодавці звільняють заднім числом для того, щоб не зберігати за призовником робоче місце, не виплачувати йому середньостатистичну зарплату", - сказав комісар. 

За його словами, найчастіше така ситуація виникає на приватних підприємствах. Клявлін додав, що Київським військкоматом вже проводиться відповідна перевірка роботодавців на дотримання трудових прав призовників.

"За результатами перевірки будуть оприлюднені назви таких підприємств", - додав Клявлін. 

Нагадаємо, за словами Клявліна, призовна кампанія у Києві перебуває на межі зриву -  станом на початок листопада призвано менше 40%. Станом на сьогодні, не з’явилися до призовних дільниць 23 424 чоловіки

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