У військовому комісаріаті Києва заявили про вкрай низьку явку призовників

Фото: Сергій Клявлін (mil.gov.ua)

Зазначається, що не з’явилися до призовних дільниць понад 23 тис. осіб

Призовна кампанія у Києві перебуває на межі зриву: станом на початок листопада призвано менше 40%. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив військовий комісар Київського військового комісаріату полковник Сергій Клявлін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, станом на сьогодні, 5 листопада 2018 року, відповідно до плану призову, який визначений плановим завданням, призвано до лав Збройних сил України 39,5%.

Клявлін наголосив, що кількість призовників, які мають прибувати на районні призовні дільниці, вкрай низька.

Разом з тим, за його словами, на сьогодні близко 8% призовників у Києві прибули на призовні дільниці.

"Громадяни, жителі Києва, як не зверталися до військових комісаріатів, так і не звертаються, тобто, ми їх розшукуємо за допомогою органів Національної поліції і вже тоді доставляємо до призовних дільниць, де визначається їхня подальша призовницька доля. Станом на сьогодні, не з’явилися до призовних дільниць 23 424 чоловіки", - повідомив Клявлін.

Окрім цього, як повідомив полковник, на сьогодні до військових лав Збройних сил України за контрактом призвано 346 громадян, мешканців Києва, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у військових частинах ЗСУ.

"Із них 76 - жінки та 163 - мають статус учасника бойових дій", - зазначив він і додав, що, якщо порівнювати кількість призовників у 90-х роках та зараз, то станом на сьогодні ситуація по столиці гірша.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні - грудні 2018 року.

Згідно з рішенням уряду, в ході осінньої призовної кампанії на військову службу планують залучити майже 18 тис. осіб. Зокрема, до Збройних сил України надійдуть 9010 призовників, до Державної спецслужби транспорту - 900, до Національної гвардії - 6500, до Державної прикордонної служби - 1550.

Зазначимо, на початку вересня президент Петро Порошенко підписав указ, яким осінній призов продовжили до грудня. До цього планувалося, що кампанія триватиме до листопада. Пізніше в Генеральному штабі пояснили, що термін призову на військову службу продовжено через збільшення кількості призовників.