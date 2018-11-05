У військовому комісаріаті розповіли про механізм отримання відстрочки від призову

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У разі навчання за кордоном призовник може отримати відстрочку

Отримати відстрочку від призову можна у разі навчання за кордоном при умові надання завірених нотаріусом документів, які це підтверджують. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив військовий комісар Київського військового комісаріату полковник Сергій Клявлін, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що у разі навчання за кордоном можна отримати відстрочку від призову.

"Вони надають до військового комісаріату документи, завірені нотаріусом, які підтверджують, що вони навчаються в тому чи іншому навчальному закладі за кордоном. Вони особисто або батьки прибувають до військового комісаріату, відповідно, передаються документи і рішенням районної призовної комісії надається відстрочка від призову. Цей механізм працює", - розповів він.

Однак, як зазначив Клявін, такий механізм відстрочки не діє щодо тих, хто працює за кордоном. Ці громадяни повинні повідомити, що вони перебувають за кордоном і, в разі отримання повістки, прибути на призовну дільницю.

Нагадаємо, у військовому комісаріаті заявили про рекордну низьку явку призовників у Києві.

Станом на сьогодні, 5 листопада 2018 року, відповідно до плану призову, який визначений плановим завданням, призвано до лав Збройних сил України 39,5%.

Зазначимо, на початку вересня президент Петро Порошенко підписав указ, яким осінній призов продовжили до грудня. До цього планувалося, що кампанія триватиме до листопада. Пізніше в Генеральному штабі пояснили, що термін призову на військову службу продовжено через збільшення кількості призовників.