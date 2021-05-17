Воєнкома в Луганській області затримали на хабарі: обіцяв допомогу в ухиленні від служби
Військового комісара в Луганській області затримали на хабарі. Він вимагав від місцевого жителя 1,5 тисячі доларів за допомогу у строковій службі у Збройних силах України.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
Військкому одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців затримали на хабарі на гарячому 15 травня. Він отримав від громадянина заздалегідь обумовлену суму.
Військовослужбовцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Розслідування кримінальної справи займається військова прокуратура.
Фото: затримання на хабарі воєнкома в Луганській області (mvs.gov.ua/uk)
Нагадаємо, 12 травня в Закарпатській області співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі двох податкових інспекторів. Вони вимагали у місцевого підприємця 250 тисяч за ухилення від сплати податків.
Відзначимо, в цей же день СБУ викрила посадовців центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отриманні хабарів. Вони вимагали кошти за надання послуг, які підпадають під безкоштовну медичну допомогу.
РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України заявила про викриття співробітника у вимаганні 50 тисяч доларів.