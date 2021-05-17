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Воєнкома в Луганській області затримали на хабарі: обіцяв допомогу в ухиленні від служби

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Луганськ, Понеділок 17 травня 2021 15:43
Воєнкома в Луганській області затримали на хабарі: обіцяв допомогу в ухиленні від служби Фото: затримання на хабарі воєнкома в Луганській області (mvs.gov.ua/uk)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Військового комісара в Луганській області затримали на хабарі. Він вимагав від місцевого жителя 1,5 тисячі доларів за допомогу у строковій службі у Збройних силах України.

Про це повідомила прес-служба МВС України.

Військкому одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців затримали на хабарі на гарячому 15 травня. Він отримав від громадянина заздалегідь обумовлену суму.

Військовослужбовцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Розслідування кримінальної справи займається військова прокуратура.

Фото: затримання на хабарі воєнкома в Луганській області (mvs.gov.ua/uk)

Нагадаємо, 12 травня в Закарпатській області співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі двох податкових інспекторів. Вони вимагали у місцевого підприємця 250 тисяч за ухилення від сплати податків.

Відзначимо, в цей же день СБУ викрила посадовців центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отриманні хабарів. Вони вимагали кошти за надання послуг, які підпадають під безкоштовну медичну допомогу.

РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України заявила про викриття співробітника у вимаганні 50 тисяч доларів.

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