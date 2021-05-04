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Не было воды: в Киеве в результате пожара погибли два человека

Новина українською → Киев, Вторник 04 мая 2021 11:13
Не было воды: в Киеве в результате пожара погибли два человека Фото: в Киеве произошел пожар (kyiv.dsns.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Китаевская произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огнем была охвачена крыша двухэтажного жилого дома, а также квартиры на 1-м и 2-м этажах. Из-за того, что старое здание имело деревянные покрытия, перекрытия и перегородки между комнатами, огонь распространялся очень быстро. Из-за отсутствия воды была сложность тушения пожара.

Спасатели были вынуждены прокладывать рукавную линию еще и в другую сторону к водоему на километровую дистанцию. Также для подвоза воды была привлечена дополнительная техника. Огонь ликвидировали. Однако, в результате происшествия погибли два человека: мужчина и женщина.

Фото: в Киеве произошел пожар (фото kyiv.dsns.gov)

Напомним, в Киеве произошел сильный пожар, горело здание на ДВРЗ.

Кроме того, недавно в Одессе горел роддом. Спасатели эвакуировали 74 человека, из которых 16 детей.

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