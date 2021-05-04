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Не було води: у Києві в результаті пожежі загинули двоє людей

Новость на русском → Київ, Вівторок 04 травня 2021 11:13
Не було води: у Києві в результаті пожежі загинули двоє людей Фото: в Києві сталась пожежа (kyiv.dsns.gov)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Китаївська сталась пожежа, в результаті якої загинули двоє людей. Складність гасіння пожежі також полягала у відсутності водопостачання.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогнем був охоплений дах двоповерхового житлового будинку, а також квартири на 1-му і 2-му поверхах. Через те, що стара будівля мала дерев’яні покриття, перекриття та перегородки між кімнатами, вогонь розповсюджувався дуже швидко. Через відсутність води була складність гасіння пожежі.

Рятувальники були змушені прокладати рукавну лінію ще й в інший бік до водойми на кілометрову відстань. Також для підвозу води було залучено додаткову техніку. Вогонь ліквідували. Втім, в результаті події загинули двоє людей: чоловік та жінка.

Фото: в Києві сталась пожежа (kyiv.dsns.gov)

Нагадаємо, у Києві сталася сильна пожежа, горіла будівля на ДВРЗ.

Крім того, нещодавно в Одесі горів пологовий будинок. Рятувальники евакуювали 74 людини, з яких 16 немовлят.

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