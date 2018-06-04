Без воды на Донбассе могут остаться до 3 млн человек, - Черныш

Без воды могут остаться Мариуполь, Донецк, Горловка, Авдеевка и другие города Донбасса

В случае остановки фильтровальных станций до 3 млн. жителей Донбасса могут остаться без воды. Об этом на презентации результатов исследования по экологической ситуации на Донбассе сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"В случае остановки фильтровальных станций, без воды могут остаться Мариуполь, Донецк, Горловка, Макеевка, Енакиево, Авдеевка, Торецк, Волноваха. В общем, до трех миллионов человек", - сказал Черныш.

Напомним, на прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вблизи Донецкой фильтровальной станции зафиксировала новые взрывы, несмотря на обязательства.

Добавим, что 23 мая 2018 на Донбассе было восстановлено водоснабжение Авдеевки после запуска Донецкой фильтровальной станции. Перед этим,18 мая, ДФС была вынуждена в очередной раз приостановить работу из-за обстрелов.