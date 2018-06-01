В районі ДФС були зафіксовані нові вибухи, - ОБСЄ

Донецьку фільтрувальну станцію продовжують обстрілювати, що ставить під загрозу водопостачання Донбасу

Поблизу Донецької фільтрувальної станції (ДФС) були зафіксовані нові вибухи, попри зобов’язання. Про це у ході брифінгу в п'ятницю, 1 червня, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Олександр Хуг, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сторони зобов’язалися не вести вогонь в районі ДФС, однак були зафіксовані нові вибухи. Вони не припинили вогонь. Щодня і щоночі там пролітають кулі і снаряди. Життя цивільних спостерігачів також в небезпеці", - повідомив Хуг.

Нагадаємо, 23 травня на Донбасі було відновлено водопостачання Авдіївки після запуску Донецької фільтрувальної станції. Перед цим,18 травня 2018 року, ДФС була змушена вкотре призупинити роботу через обстріли.

Додамо, Хуг також повідомив, що за минулий тиждень на Донбасі зафіксовано понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню.