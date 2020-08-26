Воду в Крим до деокупації подавати не можна, - представник Зеленського

Фото: Антон Кориневич (president.gov.ua)

Це питання, яке держава-окупант не може вирішити самостійно

Представництво президента в Автономній республіці Крим висловило свою позицію щодо можливості відновлення водопостачання в Крим. Україна не повинна вирішувати питання, замість держави-окупанта.

Про це заявив представник Зеленського в Криму Антон Кориневич в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кориневича, це питання, яке держава-окупант не може вирішити самостійно.

"Воду в Крим до деокупації подавати не можна. Це дуже значні важелі впливу та тиску на державу-окупанта", - заявив він.

Кориневич сказав, що питання про відновлення водопостачання в Крим піднімуть, коли Росія піде з півострову.

Нагадаємо, голова української делегації в тристоронній контактній групі по Донбасу, перший президент України Леонід Кравчук допустив відновлення водопостачання в Крим.

Після того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на цю заяву Кравчука.