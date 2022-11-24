Воду в Києві почали подавати в будинки на правому березі

"Київводоканал" частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об’єктів: вода починає подаватись споживачам на правому березі", - йдеться в повідомленні.

Втім, на пониженому тиску поки що залишаються Святошинський, Солом’янський, частково Оболонський, Шевченківський та Подільський райони, житлові масиви "Пуща-Водиця", "Виноградар", "Нивки".

Нагадаємо, через наслідки ракетних ударів станом на ранок 70% Києва залишається без світла. При цьому, станом на ранок, вже відновили водопостачання на лівому березі, а на правому планують у першій половині дня.

Також ми писали, що вранці у столиці не ходять трамваї, але на їхні маршрути вийшли автобуси.

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