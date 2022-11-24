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У Києві тимчасово не ходять трамваї. На їхні маршрути вийшли автобуси

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Київ, Четвер 24 листопада 2022 06:50
У Києві тимчасово не ходять трамваї. На їхні маршрути вийшли автобуси Фото: трамваї у Києві тимчасово не ходять (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Станом на ранок 24 листопада у Києві не ходять трамваї, але їхні маршрути продублюють автобусами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam державної адміністрації Києва.

Повідомляється, що у зв'язку з цим на 7 трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси:

  • № 1 "Михайлівська Борщагівка - вул. Старовокзальна"
  • №3 "ст. Ромена Роллана - вул. Старовокзальна"
  • № 12 "Пуща Водиця - пл. Шевченка"
  • № 14 "Отрадний масив - пл. Контрактова"
  • №18 "пл. Контрактова - вул. Старовокзальна"
  • №19 "пл. Шевченка - пл. Контрактова"
  • №28 "вул. Милославська - пл. Дарницька"

Зазначимо, у повідомленні КМДА не вказується причина, але, ймовірно, трамваї не ходять через наслідки вчорашньої ракетної атаки та масового знеструмлення столиці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розраховує, що світло у Києві з'явиться вже у першій половині дня 24 листопада.

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