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Воду в Киеве начали подавать в дома на правом берегу

Фото: воду в Киеве начали подавать в дома на правом берегу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 24 ноября, начали подачу воды потребителям на правом берегу. Однако ряд районов еще на пониженном давлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал КГГА.

"Киевводоканал" частично стабилизировал электроснабжение на одном из ключевых объектов: вода начинает подаваться потребителям на правом берегу", - говорится в сообщении.

При этом, на пониженном давлении пока остаются Святошинский, Соломенский, частично Оболонский, Шевченковский и Подольский районы, жилые массивы "Пуща-Водица", "Виноградарь", "Нивки".

Напомним, из-за последствий ракетных ударов по состоянию на утро 70% Киева остается без света. При этом, по состоянию на утро, уже восстановили водоснабжение на левом берегу, а на правом планируют в первой половине дня.

Также мы писали, что под утро в столице не ходят трамваи, но на их маршруты вышли автобусы.

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КиевКиевводоканалВодоснабжение