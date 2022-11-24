Воду в Киеве начали подавать в дома на правом берегу

"Киевводоканал" частично стабилизировал электроснабжение на одном из ключевых объектов: вода начинает подаваться потребителям на правом берегу", - говорится в сообщении.

При этом, на пониженном давлении пока остаются Святошинский, Соломенский, частично Оболонский, Шевченковский и Подольский районы, жилые массивы "Пуща-Водица", "Виноградарь", "Нивки".

Напомним, из-за последствий ракетных ударов по состоянию на утро 70% Киева остается без света. При этом, по состоянию на утро, уже восстановили водоснабжение на левом берегу, а на правом планируют в первой половине дня.

Также мы писали, что под утро в столице не ходят трамваи, но на их маршруты вышли автобусы.

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