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ТКГ договорилась провести аудит компании "Вода Донбасса"

Новости » Политика    17.01.2019 - 20:40
ТКГ договорилась провести аудит компании "Вода Донбасса"
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

Стороны договорились провести с помощью МЧКК аудит компании "Вода Донбасса"

Экономическая рабочая группа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась провести аудит компании "Вода Донбасса" для последующих капвложений. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

Экономическая рабочая группа обсудила актуальные вопросы водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".

"Стороны договорились провести с помощью Международного комитета Красного Креста аудит компании "Вода Донбасса". Это основная предпосылка для капвложений", - сказал Сайдик, добавив, что компания "Вода Донбасса" работает с обеих сторон линии соприкосновения, она жизненно важна для Донецкой области.

Кроме того, Сайдик отметил, что число гражданских жертв в зоне конфликта в Донбассе сократилось более чем в два раза по сравнению с 2017 годом.

Напомним, украинская сторона Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе требует установить пункт мониторинга ОБСЕ в Керчи. В частности, представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, а также представители Украины в четырех подгруппах акцентировали на ключевых позициях урегулирования войны на Донбассе. В частности, Украина требует немедленной отмены результатов "выборов" в ОРДЛО и роспуска всех псевдоорганов псевдовласти, соблюдения Россией минских соглашений.

 

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