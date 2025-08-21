Миколаїв вперше з 2022 року стабільно буде з водою: коли запрацює водогін

За кілька місяців вдалося прокласти 100% трубопроводу, а насосні станції готові на 86%.

Як зазначили в агентстві, три тижні тому систему почали заповнювати водою. Наразі вона вже пройшла три насосні станції та заповнила всю протяжність мереж на відповідній ділянці. Поступова подача дозволяє уникнути аварійних ситуацій і пошкоджень ще до початку штатної роботи.

Зараз завершено перевірку понад 97% трубопроводу. Паралельно ведеться встановлення підстанцій і будівництво укриттів для персоналу, а також монтаж зрошувальних систем, які забезпечать фермерів додатковими 50 кубометрами води на добу.