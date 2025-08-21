UA

Миколаїв вперше з 2022 року стабільно буде з водою: коли запрацює водогін

Ілюстративне фото: Вода в Миколаєві зʼявиться у серпні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Жителі Миколаєва отримають воду вже в серпні - саме тоді запрацює новий водогін, будівництво якого вийшло на фінальну стадію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

За кілька місяців вдалося прокласти 100% трубопроводу, а насосні станції готові на 86%.

Як зазначили в агентстві, три тижні тому систему почали заповнювати водою. Наразі вона вже пройшла три насосні станції та заповнила всю протяжність мереж на відповідній ділянці. Поступова подача дозволяє уникнути аварійних ситуацій і пошкоджень ще до початку штатної роботи.

Зараз завершено перевірку понад 97% трубопроводу. Паралельно ведеться встановлення підстанцій і будівництво укриттів для персоналу, а також монтаж зрошувальних систем, які забезпечать фермерів додатковими 50 кубометрами води на добу.

Проблеми з водопостачанням у Миколаєві

12 квітня 2022 року російські війська обстріляли магістральний водогін Дніпро-Миколаїв, унаслідок чого місто залишилося без централізованого водопостачання. Відтоді мешканці отримують технічну воду спершу з річки Інгулець, а з травня того ж року - також із Південного Бугу.

Миколаїв, що розташований неподалік від лінії фронту, й надалі зазнає періодичних обстрілів. Через це у місті трапляються відключення електроенергії, що ускладнює роботу свердловин і стабільну подачу води.

У середині липня сталася аварія на одному з водопровідних об’єктів, що спричинило перебої з водопостачанням. Через нестачу води в місті навіть доводилося тимчасово закривати дитячі садки.

