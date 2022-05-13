ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Для водозабезпечення Миколаєва уряд виділив 56 млн гривень, - Тимошенко

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 19:42
Для водозабезпечення Миколаєва уряд виділив 56 млн гривень, - Тимошенко Фото: для водозабезпечення Миколаєва уряд виділив 56 млн гривень (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Задля вирішення питання водозабезпечення населення Миколаєва з резервного фонду державного бюджету виділено 56 млн грн. Також забезпечено водозабір з річки Південний Буг та артезіанських свердловин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

За його словами, сьогодні одне з найважливіших питань - це відновлення водопостачання у житлових районах міста. Внаслідок дій агресора було пошкоджено основну та резервну лінії магістрального водогону Дніпро-Миколаїв.

Враховуючи те, що 80% загальної протяжності водогону проходить на тимчасово окупованій території Херсонської області, це унеможливлює проведення аварійно-відновлювальних робіт та не гарантує подальшої стабільної роботи цього джерела водопостачання, тому були прийняті альтернативні рішення.

"Нині введено в експлуатацію 14 свердловин - в міських лікарнях, пологовому будинку та військовому шпиталі. Вже розпочалось водопостачання у житлові будинки", - зазначив Тимошенко.

Також він підкреслив, що у місто активно постачають гуманітарну допомогу. Миколаївщиною вже отримано майже 3 тис. тонн товарів, з яких 1 тис. тонн вже передана територіальним громадам області, комунальним закладам, структурам ЗСУ та волонтерським організаціям.

Загалом по Миколаївській області за період воєнного стану отримано 6,5 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник керівника ОП, у Вознесенську та Новій Одесі, що на Миколаївщині, вже обладнані тимчасові будови для проїзду, а на ділянці Благовіщенське - Миколаїв тривають роботи з розбирання зруйнованого мосту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС