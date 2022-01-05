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Водометы в Актобе и тысячи военных в Алматы: как власть Казахстана пытается подавить протесты

Автор: Александр Белоус

В Казахстане четвертый день подряд продолжаются массовые протесты, спровоцированные двукратным подорожанием сжиженного газа. Демонстранты взяли штурмом несколько административных зданий, однако власть активно использует силовиков для своей защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Ситуация в Алматы

В среду, 5 января, протестующие ворвались в здание мэрии Алматы. Силовики до последнего момента обороняли здание. Те, кто не успел уйти, были избиты демонстрантами.

В мэрии Алматы начался пожар после того, как протестующие ворвались в здание. Кроме того, горит здание прокуратуры города.

Люди также взяли штурмом алматинскую резиденцию президента страны.

С 4 января по всему городу происходят стычки с силовиками, которые называют "уличными боями". Власть вывела на улицы города тысячи силовиков.

Однако они не всегда подчиняются приказам. Часто их разоружают граждане.

Ситуация в регионах Казахстана

В Актобе протестующие пытаются штурмом взять администрацию города. Силовики применяют водометы.

В Актау силовики перешли на сторону протестующих. Они вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа. Они вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа, сообщает Телеграм-канал Orda.

Кроме того, в столице Казахстана городе Нур-Султан введен режим чрезвычайного положения, который будет действовать с 5 по 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы, в Алматинской и Мангистауской области.

О том, что сейчас происходит в Казахстане, - в материале РБК-Украина.

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Казахстан