Водометы в Актобе и тысячи военных в Алматы: как власть Казахстана пытается подавить протесты

Ситуация в Алматы

В среду, 5 января, протестующие ворвались в здание мэрии Алматы. Силовики до последнего момента обороняли здание. Те, кто не успел уйти, были избиты демонстрантами.

В мэрии Алматы начался пожар после того, как протестующие ворвались в здание. Кроме того, горит здание прокуратуры города.

Люди также взяли штурмом алматинскую резиденцию президента страны.

С 4 января по всему городу происходят стычки с силовиками, которые называют "уличными боями". Власть вывела на улицы города тысячи силовиков.

Однако они не всегда подчиняются приказам. Часто их разоружают граждане.

Ситуация в регионах Казахстана

В Актобе протестующие пытаются штурмом взять администрацию города. Силовики применяют водометы.

В Актау силовики перешли на сторону протестующих. Они вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа. Они вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа, сообщает Телеграм-канал Orda.