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Водомети в Актобе і тисячі військових в Алмати: як влада Казахстану намагається придушити протести

Автор: Олександр Білоус

У Казахстані четвертий день поспіль тривають масові протести, спровоковані дворазовим подорожчанням скрапленого газу. Демонстранти взяли штурмом кілька адміністративних будівель, проте влада активно використовує силовиків для свого захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Ситуація в Алмати

У середу, 5 січня, протестувальники увірвалися в будівлю мерії Алмати. Силовики до останнього моменту обороняли будівлю. Ті, хто не встиг піти, були побиті демонстрантами.

У мерії Алмати почалася пожежа після того, як протестувальники увірвалися в будівлю. Крім того, горить будівля прокуратури міста.

Люди також взяли штурмом алматинську резиденцію президента країни.

З 4 січня по всьому місту відбуваються сутички з силовиками, які називають "вуличними боями". Влада вивела на вулиці міста тисячі силовиків.

Однак вони не завжди підкоряються наказам. Часто їх роззброюють громадяни.

Ситуація в регіонах Казахстану

В Актобе протестувальники намагаються штурмом взяти адміністрацію міста. Силовики застосовують водомети.

В Актау силовики перейшли на бік протестувальників. Вони вийшли на площу і заявили, що не можуть піти проти народу. Вони вийшли на площу і заявили, що не можуть піти проти народу, повідомляє Телеграм-канал Orda.

Крім того, в столиці Казахстану місті Нур-Султан введений режим надзвичайного стану, який діятиме з 5 по 19 січня. Раніше режим НС був введений в Алмати, в Алматинській і Мангістауській області.

Про те, що зараз відбувається в Казахстані, - в матеріалі РБК-Україна.

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Казахстан