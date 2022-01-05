Водомети в Актобе і тисячі військових в Алмати: як влада Казахстану намагається придушити протести

Ситуація в Алмати

У середу, 5 січня, протестувальники увірвалися в будівлю мерії Алмати. Силовики до останнього моменту обороняли будівлю. Ті, хто не встиг піти, були побиті демонстрантами.

У мерії Алмати почалася пожежа після того, як протестувальники увірвалися в будівлю. Крім того, горить будівля прокуратури міста.

Люди також взяли штурмом алматинську резиденцію президента країни.

З 4 січня по всьому місту відбуваються сутички з силовиками, які називають "вуличними боями". Влада вивела на вулиці міста тисячі силовиків.

Однак вони не завжди підкоряються наказам. Часто їх роззброюють громадяни.

Ситуація в регіонах Казахстану

В Актобе протестувальники намагаються штурмом взяти адміністрацію міста. Силовики застосовують водомети.

В Актау силовики перейшли на бік протестувальників. Вони вийшли на площу і заявили, що не можуть піти проти народу. Вони вийшли на площу і заявили, що не можуть піти проти народу, повідомляє Телеграм-канал Orda.