Водомет и боевой вертолет: Польша укрепляет охрану у белорусского КПП

"Такая ситуация с польской стороны. Польские силовики установили водомет, а в воздухе кружит вертолет", - говорится в сообщении.

Кроме того, впоследствии стало известно о выстрелах на границе с Польшей. Как заявила польская сторона, это очередная провокация белорусских силовиков.

Напомним, сегодня мигранты на границе с Польшей вышли в белорусский пункт пропуска "Брузги". Большая группа, пытаясь прорваться на КПП, устроила давку и снесла часть забора.