Водомет та бойовий вертоліт: Польща зміцнює охорону біля білоруського КПП

Польща пригнала до білоруського пункту пропуску "Брузгі", де сьогодні масово мігранти намагаються прорватися через кордон, бойовий вертоліт. Крім того, військові встановили біля КПП водомет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
"Така ситуація з польської сторони. Польські силовики встановили водомет, а в повітрі кружляє гелікоптер", - йдеться в повідомленні.
Крім того, згодом стало відомо, про постріли на кордоні з Польщею. Як заявила польська сторона, це є черговою провокацією білоруських силовиків.
Нагадаємо, сьогодні мігранти на кордоні з Польщею вийшли до білоруського пункту пропуску "Брузгі". Велика група, намагаючись прорватися на КПП, влаштувала тисняву і знесла частину паркану.