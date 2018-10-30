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Водолазы возобновили поиски на месте крушения индонезийского Boeing 737

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 06:12
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)

Поисково-спасательная операция рассчитана на 7 суток

Заместитель руководителя национального агентства по поиску и спасению Сурио Аджи заявил, что группа водолазов возобновляет поиски разбившегося в Яванском море индонезийского Boeing 737. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Detiknews.

Аджи сообщил, что работа по поиску самолета происходит на глубине 30-35 метров. Также он не исключает, что место операции может быть изменено, так как подводные течения могли изменить положение лайнера. 

Поиски продолжались всю ночь, но подводные работы были почти остановлены, а вся операция происходила на поверхности воды. Он рассказал, что упав с высоты в более 900 метров, скорее всего самолет развалился на куски от удара о водную поверхность.

Также Аджи отметил, что поисково-спасательная операция рассчитана на 7 суток с момента крушения. 

Напомним, индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. В результате катастрофы самолета Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air после вылета из аэропорта Джакарты погибли все, кто находился на борту.

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