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Водолази відновили пошуки на місці аварії індонезійського Boeing 737

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 06:12
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Пошуково-рятувальна операція розрахована на 7 діб

Заступник керівника національного агентства з пошуку та рятування Суріо Аджі заявив, що група водолазів відновлює пошуки попавшого в катастрофу у Яванському морі індонезійського Boeing 737. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Detiknews.

Аджі повідомив, що робота з пошуку літака відбувається на глибині 30-35 метрів. Також він не виключає, що місце операції може бути змінено, так як підводні течії могли змінити положення лайнера.

Пошуки тривали всю ніч, але підводні роботи були зупинені, а вся операція відбувалася на поверхні води. Він розповів, що впавши з висоти більш ніж 900 метрів, швидше за все літак розвалився на шматки від удару об водну поверхню.

Також Аджі зазначив, що пошуково-рятувальна операція розрахована на 7 діб з моменту аварії.

Нагадаємо, індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. В результаті катастрофи літака Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air після вильоту з аеропорту Джакарти загинули всі, хто знаходився на борту.

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