Водохреще-2025. Де і коли у Хмельницькому облаштують місця для купання

Де облаштують місця для купання й коли освятять воду

У міськраді розповіли, що місця купання для охочих зануритись у крижану воду на свято Хрещення Господнього (Богоявлення) облаштують у Хмельницькому:

на правому березі річки Південний Буг, поблизу аварійно-рятувальної станції (провулок Човновий, 11)

на лівому березі річки, поблизу ДЮСШ №4 (вулиця Н. Берегова, 2/1)

Уточнюється, що вони будуть облаштовані у період з 19:00 5 січня до 19:00 6 січня - з урахуванням комендантської години.

Мешканцям і гостям міста пояснили, що саме на цих локаціях:

функціонуватимуть пункти обігріву

функціонуватимуть роздягальні

чергуватимуть працівники ДСНС

чергуватимуть працівники міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах

чергуватимуть медичні працівники

"За охороною громадського порядку стежитимуть працівники поліції", - додали у Хмельницькій міській раді.

Церемонія освячення води відбудеться 6 січня о 7:00 - на правому березі річки, поблизу аварійно-рятувальної станції.

"Просимо звернути увагу, що 19 січня місця для купання облаштовуватись не будуть", - підсумували у міськраді.

Допис Хмельницької міськради (скриншот: t.me/khm_gov_ua)