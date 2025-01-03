Водохреще-2025. Де і коли у Хмельницькому облаштують місця для купання

Свято Хрещення Господнього - Водохреще - у Хмельницькому відзначатимуть за новоюліанським церковним календарем.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Хмельницької міської ради у Telegram.
У міськраді розповіли, що місця купання для охочих зануритись у крижану воду на свято Хрещення Господнього (Богоявлення) облаштують у Хмельницькому:
Уточнюється, що вони будуть облаштовані у період з 19:00 5 січня до 19:00 6 січня - з урахуванням комендантської години.
Мешканцям і гостям міста пояснили, що саме на цих локаціях:
"За охороною громадського порядку стежитимуть працівники поліції", - додали у Хмельницькій міській раді.
Церемонія освячення води відбудеться 6 січня о 7:00 - на правому березі річки, поблизу аварійно-рятувальної станції.
"Просимо звернути увагу, що 19 січня місця для купання облаштовуватись не будуть", - підсумували у міськраді.
Допис Хмельницької міськради (скриншот: t.me/khm_gov_ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінились дати Хрещення Господнього (Водохреща) та Богоявлення після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, а також чи "змивають" насправді масові хрещенські купання людські гріхи.
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