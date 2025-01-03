Крещение-2025. Где и когда в Хмельницком обустроят места для купания

Где обустроят места для купания и когда освятят воду

В горсовете рассказали, что места купания для желающих окунуться в ледяную воду на праздник Крещения Господня (Богоявления) обустроят в Хмельницком:

на правом берегу реки Южный Буг, вблизи аварийно-спасательной станции (переулок Лодочный, 11)

на левом берегу реки, вблизи ДЮСШ №4 (улица Н. Береговая, 2/1)

Уточняется, что они будут обустроены в период с 19:00 5 января до 19:00 6 января - с учетом комендантского часа.

Жителям и гостям города объяснили, что именно на этих локациях:

будут функционировать пункты обогрева

будут функционировать раздевалки

будут дежурить работники ГСЧС

будут дежурить работники городской коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах

будут дежурить медицинские работники

"За охраной общественного порядка будут следить работники полиции", - добавили в Хмельницком городском совете.

Церемония освящения воды состоится 6 января в 7:00 - на правом берегу реки, вблизи аварийно-спасательной станции.

"Просим обратить внимание, что 19 января места для купания обустраиваться не будут", - подытожили в горсовете.

Публикация Хмельницкого горсовета (скриншот: t.me/khm_gov_ua)