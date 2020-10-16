ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В водохранилищах аннексированного Крыма остался критический запас воды  

Автор: РБК-Украина

В главных водохранилищах Крыма и Севастополя осталось только 9,8 млн кубометров воды. Межгорное водохранилище пересохло, качать из него воду для населения невозможно.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "Новая газета".

Так, с 64,2 млн кубометров воды в Чернореченском водохранилище, которое питает Севастополь, для использования осталось только 9,8 млн кубометров – 15%.

Летом десятки тысяч человек получали воду с перебоями. По данным журналистов, в осенне-зимний сезон подавать ее будут один-два раза в неделю.

Пресс-служба так называемого городского "правительства" заявляла, что воды хватит еще на 81 день.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что если Российская Федерация хочет, чтобы Украина поставляла воду в оккупированный Крым, она должна об этом попросить.

Напомним, ранее так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что Украина подаст воду на полуостров после освобождения от "оккупационного режима" и внешнего управления.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Крым