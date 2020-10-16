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У водосховищах анексованого Криму залишився критичний запас води

Автор: РБК-Україна

У головних водосховищах Криму і Севастополя залишилося лише 9,8 млн кубометрів води. Міжгірне водосховище пересохло, качати з нього воду для населення неможливо.

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Про це повідомляє "Новая газета".

Так, з 64,2 млн кубометрів води в Чорноріченському водосховищі, яке живить Севастополь, для використання залишилося лише 9,8 млн кубометрів – 15%.

Влітку десятки тисяч осіб отримували воду з перебоями. За даними журналістів, в осінньо-зимовий сезон подавати її будуть один-два рази в тиждень.

Прес-служба так званого міського "уряду" заявляла, що води вистачить ще на 81 день.

Раніше постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що якщо Російська Федерація хоче, щоб Україна постачала воду в окупований Крим, вона повинна про це попросити.

Нагадаємо, раніше так званий "голова Криму", Сергій Аксьонов заявив, що Україна подасть воду на півострів після звільнення від "окупаційного режиму" і зовнішнього управління.

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