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В водохранилищах аннексированного Крыма остался критический запас воды  

Крым, Пятница 16 октября 2020 02:49
В водохранилищах аннексированного Крыма остался критический запас воды  
Фото: Крым (unsplash)
Автор: РБК-Украина

В главных водохранилищах Крыма и Севастополя осталось только 9,8 млн кубометров воды. Межгорное водохранилище пересохло, качать из него воду для населения невозможно.

Об этом сообщает "Новая газета".

Так, с 64,2 млн кубометров воды в Чернореченском водохранилище, которое питает Севастополь, для использования осталось только 9,8 млн кубометров – 15%.

Летом десятки тысяч человек получали воду с перебоями. По данным журналистов, в осенне-зимний сезон подавать ее будут один-два раза в неделю.

Пресс-служба так называемого городского "правительства" заявляла, что воды хватит еще на 81 день.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что если Российская Федерация хочет, чтобы Украина поставляла воду в оккупированный Крым, она должна об этом попросить.

Напомним, ранее так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что Украина подаст воду на полуостров после освобождения от "оккупационного режима" и внешнего управления.

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