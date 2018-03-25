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На водоемах Украины начинается ледоход, - ГСЧС

НовостиОбщество    25.03.2018 - 19:16
Фото: ГСЧС предупреждает о ледоходе на реках (rada-uzhgorod.gov.ua)
Фото: ГСЧС предупреждает о ледоходе на реках (rada-uzhgorod.gov.ua)

Синоптики предупреждают, что в реках страны ожидается ослабление ледостава

На реках и водохранилищах Украины начинается ледоход. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным Гидрометцентра, на реках и водохранилищах ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережья - разрушение и очистка от льда.

"25-26 марта на украинском участке Дуная возле Вилково (Одесская обл.) Ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города). На 08:00 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста", - говорится в сообщении.

Кроем того, с 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало ледохода.

Напомним, ранее сообщалось, что ГСЧС в рамках создания вертолетной службы спасения получит от Франции первые четыре вертолета уже в этом году.

 

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Теги публикации: ГСЧС, вода, лед  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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