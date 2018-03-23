ГСЧС получит от Франции первые четыре вертолета уже в этом году, - Порошенко

Украина и Франция подпишут соглашение о закупке вертолетов для ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получит от Франции первые четыре вертолета уже в этом году. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Порошенко сообщил о переговорах и достигнутых договоренностях с Францией о передаче спасательных вертолетов для нужд украинских спасателей. По словам главы государства, уже в этом году первые четыре вертолета, в том числе медицинский для эвакуации раненых и спасательный, поступят в ГСЧС.

"Будет подписан Меморандум о намерениях по закупке вертолетов. Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они смогут быстро добраться к раненым и смогут оказывать помощь", - сообщил Порошенко, добавив, что государство и впредь будет решительно поддерживать спасателей и территориальные общины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал, что Украина и Франция подпишут соглашение о закупке вертолетов для ГСЧС.