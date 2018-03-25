На водоймах України починається льодохід, - ДСНС

Синоптики попереджають, що в річках країни очікується ослаблення льодоставу

На річках і водосховищах України починається льодохід. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними Гідрометцентру, на річках і водосховищах очікується поступове ослаблення льодоставу, на річках Правобережжя - руйнування і очищення від льоду.

"25-26 березня на українській ділянці Дунаю біля Вилкового (Одеська обл.) Очікується коливання рівня води в межах 160-170 см над нулем поста (перевищення позначки затоплення понижених незаселених ділянок міста). На 08:00 24 березня рівень води становив 160 см над нулем поста", - йдеться в повідомленні.

Кроєм того, з 27 березня на дніпровських водосховищах (окрім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок льодоходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДСНС в рамках створення вертолітної служби порятунку отримає від Франції перші чотири вертольоти вже цього року.