На водоемах Украины с начала года погибли 946 человек, - ГСЧС

За сутки на водоемах страны утонули 20 человек

На водоемах Украины с начала года погибли 946 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, вчера на водоемах страны утонули 20 человек. В частности, 12-летний мальчик, в Херсонской области, который поскользнулся и упал в воду, проходя по трубе насосной станции. В целом, по данным ведомства в Херсонской области вчера было зафиксировано 5 случаев гибели на воде.

Кроме того, один ребенок утонул в Волынской области, по два человека погибли в Николаевской, Закарпатской, Запорожской и Донецкой областях. Также на воде погибли жители Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Луганской областей.

"С начала года на водоемах страны уже погибло 946 человек, из которых 93 ребенка. При этом удалось спасти 602 человека и 112 детей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсонской области на Арабатской стрелке в районе села Стрелковое во время шторма утонули пятеро людей.