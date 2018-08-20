На Арабатской стрелке за день утонули пять человек

Мужчины утонули во время небольшого шторма

В Херсонской области на Арабатской стрелке в районе села Стрелковое во время шторма утонули пять человек. Об этом говорится в сообщении местного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что накануне во время небольшого шторма с 12:00 до 16:00 на Арабатской стрелке возле зоны пляжей рядом с базой отдыха "Таврия" и пансионатом "Юный" утонули пятеро мужчин в возрасте от 34 до 65 лет из Харькова, Днепра, Кривого Рога (двое) и Генического района. Кроме того, еще пятерых человек удалось спасти.

Предполагается, что мужчины могли утонуть из-за того, что в глубоководной части Арабатской стрелки возле села Стрелковое во время шторма формируется сильное течение, которое уносит людей на глубину.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине с начала лета в водоемах погибли более полусотни детей.

До этого стало известно, что на водоемах Украины за неделю, с 6 по 12 августа 2018 года, погиб 81 человек. За этот же промежуток времени на пожарах погибли 18 человек.