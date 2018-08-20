На водоймах України з початку року загинули 946 людей, - ДСНС

За добу на водоймах країни потонули 20 осіб

На водоймах України з початку року загинули 946 людей. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ДСНС, вчора на водоймах країни потонули 20 осіб. Зокрема, 12-річний хлопчик, у Херсонській області, який, послизнувся і впав у воду, проходячи по трубі насосної станції. Загалом, за даними відомства у Херсонській області вчора було зафіксовано 5 випадків загибелі на воді.

Крім того, одна дитина потонула у Волинській області, по дві особи загинули у Миколаївській, Закарпатській, Запорізькій та Донецькій областях. Також на воді загинули мешканці Тернопільської, Вінницької, Кіровоградської, Дніпропетровської та Луганської областей.

"З початку року на водоймах країни вже загинуло 946 людей, з яких 93 дитини. При цьому вдалося врятувати 602 особи та 112 дітей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсонській області на Арабатській стрілці в районі села Стрілкове під час шторму потонули п'ятеро людей.